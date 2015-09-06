В Польше проходит референдум по вопросам избирательного и налогового законодательства

Как сообщает Польское радио, на референдуме полякам предлагают дать ответ на вопрос по внедрению одномандатных избирательных округов на выборах в Сейм, финансированию политических партий из государственного бюджета, а также по трактовке некоторых положений налогового законодательства.

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Право голоса в Польше имеют около 30,5 млн человек. Результат референдума будет признан действительным, если в нем примет участие более чем половина тех, кто может голосовать.

Если голосовать придет меньше людей, то такой референдум будет считаться только как консультативный. Соответственно, это будет означать, что государственные органы могут, но не должны принимать его результаты во внимание.