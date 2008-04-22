Руководитель бюро национальной безопасности Республики Польши Владислав СТАСЯК считает, что Украине хватит полгода, чтобы подготовиться к присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня после встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

«Полгода хватит, чтобы помочь Украине закончить все необходимые подготовительные процедуры для этого», - отметил В.СТАСЯК.

Он заверил, что Польша поддержит стремление Украины присоединиться к ПДЧ.

В то же время В.СТАСЯК подчеркнул, что сейчас речь не идет о вступлении Украины в Альянс, а лишь о присоединении к ПДЧ.