Польша поддержит стремление Украины присоединиться к ПДЧ
23:02, 22 апреля 2008Мир
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Полугода, чтобы подготовиться, достаточно
Руководитель бюро национальной безопасности Республики Польши Владислав СТАСЯК считает, что Украине хватит полгода, чтобы подготовиться к присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня после встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.
«Полгода хватит, чтобы помочь Украине закончить все необходимые подготовительные процедуры для этого», - отметил В.СТАСЯК.
Он заверил, что Польша поддержит стремление Украины присоединиться к ПДЧ.
В то же время В.СТАСЯК подчеркнул, что сейчас речь не идет о вступлении Украины в Альянс, а лишь о присоединении к ПДЧ.
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