Россия вновь заговорила о нацистской угрозе в Украине после столкновений под Радой

Пушков в интервью подконтрольного Кремлю телеканалу "Россия 24", заявил, что президент Украины Петр Порошенко не может контролировать ситуацию в стране, передает "Новое время".

Российский политик вновь повторил зачастую озвучиваемый РФ тезис о якобы "нацистской угрозе в Украине".

"Националисты в Украине хотят утвердить полную и безоговорочную власть радикальных сил. И им в данном случае ни Меркель, ни Олланд, ни минские соглашения не указ. Они не собираются с ними считаться", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам.

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Представитель правящей в РФ партии заявил, что Порошенко "не держит ситуацию под полным контролем". В Украине утверждена парламентско-президентскую форму правления, согласно который президент не является главой исполнительной власти, но является гарантом Конституции.

Стоит отметить, что с начала Майдана в 2013-м российские пропагандисты стремятся показать Украину как страну, где политическая власть досталась сторонникам нацизма или же фашизма.

Как сообщал УНИАН, сегодня под зданием Верховной Рады проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.

Митингующие применили деревянные палки, дымовые шашки, газовые баллончики. Один из митингующих бросил гранату в правоохранителей.