В Германии прошел очередной марш против исламизации (фоторепортаж)
08:52, 13 января 2015Мир
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Тысячи протестующих собрались в центре Дрездена для участия в митинге против исламизации Европы, созванном после терактов в Париже.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, акция прошла, несмотря на призывы ряда немецких политиков отменить марш.
Министр юстиции Германии Хейко Маас попросил людей не ходить на марши активистов антиисламского движения ПЕГИДА ("Патриотичные европейцы против исламизации Запада"), а самих активистов – не злоупотреблять парижской трагедией.
Читайте такжеСМИ: В Германии опасаются последователей парижских террористов В то же вроемя, канцлер Ангела Меркель пообещала принять участие в другом митинге - во вторник состоится марш "за открытую и толерантную Германию", созванный по инициативе лидеров мусульманских общин.
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