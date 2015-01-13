В Германии прошел очередной марш против исламизации (фоторепортаж)

Как сообщает Русская служба Би-би-си, акция прошла, несмотря на призывы ряда немецких политиков отменить марш.

Министр юстиции Германии Хейко Маас попросил людей не ходить на марши активистов антиисламского движения ПЕГИДА ("Патриотичные европейцы против исламизации Запада"), а самих активистов – не злоупотреблять парижской трагедией.

Читайте такжеСМИ: В Германии опасаются последователей парижских террористов В то же вроемя, канцлер Ангела Меркель пообещала принять участие в другом митинге - во вторник состоится марш "за открытую и толерантную Германию", созванный по инициативе лидеров мусульманских общин.