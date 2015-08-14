Еврокомиссар: мир переживает худший кризис с мигрантами со времен Второй мировой

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос, передает украинская редакция "Немецкой волны". Мир предстал перед "худшим кризисом беженцев с конца Второй мировой войны", заявил он.

По данным еврокомиссара, одной из самых распространенных стран, которую выбирают мигранты, чтобы попасть на территорию Евросоюза, сегодня является Венгрия. В июле туда прибыли 35 тыс. человек, сообщил Димитрис Аврамопулос. "Это означает, что Венгрия присоединяется к Италии и Греции как одна из незащищенных стран-членов (Евросоюза - Ред.)", - сказал еврокомиссар.

Венгрия сейчас строит стену на границе с Сербией, чтобы положить конец потоку мигрантов с территории страны-соседки. Еврокомиссия, однако, "не одобряет использование стен", заявил Димитрис Аврамопулос и призвал государства ЕС прибегать к "альтернативным методам". Он добавил, что все больше мигрантов пытаются попасть в ЕС через балканские страны и контрабандисты тоже "открыли для себя этот регион".

Греческую ситуацию еврокомиссар назвал особенно сложной. Он провел консультации с греческими политиками и пообещал правительству в Афинах дополнительную поддержку для решения проблемы мигрантов. По прогнозу Димитриса Аврамопулоса, к 2020 году Греция может получить от ЕС 474 млн евро для оказания целевой помощи мигрантам.

Проблема мигрантов изрядно беспокоит и Германию. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер прогнозирует, что Германию ждет еще более активный поток мигрантов, чем считалось до сих пор.