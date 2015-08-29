Президент Греции распустил парламент, выборы назначены на 20 сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

Кроме того, издание сообщает, что первая сессия новоизбранного парламента состоится 1 октября в 11:00.

Вместе с тем, агентство "ЭФЭ" отмечает, что Грецию ждет самая короткая избирательная кампания в истории страны - она продлится всего 23 дня.

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Греции Алексиси Ципрас объявил о своей отставке.