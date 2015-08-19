Боевики "Исламского государства" обезглавили эксперта по древностям в Пальмире

Профессор Халид Асаад на протяжении более пятидесяти лет работал на раскопках в Пальмире и руководил работой по сохранению памятников древности. Лидер правозащитной организации «Наблюдательный совет по правам человека» в Сирии Рами Абдулрахман рассказал, что родственники ученого описали ему процедуру «казни» на площади перед строем боевиков, сообщает "Дождь", ссылаясь на CNN

"Профессора взяли под стражу после захвата города и допрашивали более месяца", идется в сообщении.

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В мае текущего года боевики "Исламского государства" захватили сирийский город Пальмира, который состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого террористы начали разрушение древних статуй, которых не успело вывезти правительство Сирии.

Напомним, что против "Исламского государства" была сформирована коалиция государств во главе из США. Использую регулярные авианалеты на военные базы боевиков, войска коалиции пытаються остановить продвижение боевиков на Запад к границам Турции.