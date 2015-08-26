Население России к 2050 году может сократиться в два раза - СМИ

По словам Юрия Крупнова - главы Института демографии, миграции и регионального развития, к 2050 году население России сократится с 143,5 миллиона до 80 миллионов человек из-за, в том числе, низких уровней доходов в регионах, которые находятся недалеко от Москвы. Негативный прогноз также появляется вместе с распространенным пессимизмом по поводу будущего и из-за того, что молодые пары низкого уровня не желают создавать семьи, сообщает "Дождь" со ссылкой на Times.

Издание пишет, что в 2015 году уровень смертности в России вырос на 5,2% по сравнению с 2014 годом. Показатели выросли из-за роста смертности людей от 30 до 45 лет. В материале приводится доклад ОБСЕ, в котором говорится, что смерть примерно трети мужчин связана с алкоголем.

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Как говорится в статье, средняя продолжительности жизни в России составляет 63 года — это меньше на год уровня продолжительности жизни в Руанде. В России в среднем женщины живут на 12 лет дольше, такая разница наблюдается лишь в Белоруссии и Сирии.

Также в России отмечается самый высокий в Европе уровень самоубийств среди подростков. В стране появилась рецессия, связанная с падением цен на нефть и западными санкциями. 23 миллиона россиян живут за чертой бедности; за год эта цифра выросла на 3 миллиона.