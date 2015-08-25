Проблемы России угрожают экономике Финляндии оказаться в числе самых слабых в ЕС

Финляндия может стать одной из самых слабых экономик в Европейском союзе из-за неспособности построить конкурентный рынок труда, сообщает Bloomberg министр финансов Александр Стабб.

Он добавил, что ситуация является такой, что вызывает "волнение".

Стабб предупреждает, что ситуацию можно исправить путем внедрения структурных реформ. По данным правительства, в результате экономических проблем соседней России потери Финляндии на экспорте товаров до восточного соседа за первое полугодие 2015 года составляют 35%.

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что правительством готовится предложения для решения ситуации.

"Мы должны находиться в зоне евро. У нас нет других вариантов, поэтому вынуждены искать способы урегулирования в середине еврозоны", - сказал премьер.

Ранее УНИАН сообщал, что бюджет Финляндии в следующем году будет составлен согласно правительственной программе и, несмотря на критику, запланированные сокращения не будут отменены.

Главная цель следующих лет правительства страны – остановить процесс роста задолженности Финляндии.