В России начали блокировать доступ к "Википедии"

При этом мобильная версия «Википедии» располагается по другому IP-адресу, и под блокировку пока не попадает, сообщает Дождь.

Роскомнадзор предлагал «Википедии» удалить эту страницу, однако смотрители ресурса отказались удалять информацию и изменили адрес статьи для обхода запрета. После предупреждения о неминуемой блокировке русскоязычный раздел «Википедии» разместил на главной странице ссылку на статью о способах обойти блокировку при помощи Tor, открытых прокси или выделенных серверов.

Читайте такжеСоцсети: сотрудник прокуратуры, из-за которого "Википедию" могут заблокировать в России, в 2012 году ездил за рулем нетрезвым

​Онлайн-энциклопедия намерена обжаловать решение Роскомнадзора, однако в ведомстве не стали откладывать блокировку.

Ранее УНИАН сообщал, что Роскомнадзор обвинил "Википедию" в игнорировании интересов россиян из-за своего нежелания удалить статью о способах приготовления наркотика.