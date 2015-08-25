В России начали блокировать доступ к "Википедии"
Пользователи различных интернет-провайдеров сообщают в твиттере о начале полной блокировки сайта «Википедии» после требования Роскомнадзора об ограничении доступа к статье под названием «Чарас» с информацией о наркотическом веществе.
При этом мобильная версия «Википедии» располагается по другому IP-адресу, и под блокировку пока не попадает, сообщает Дождь.
Роскомнадзор предлагал «Википедии» удалить эту страницу, однако смотрители ресурса отказались удалять информацию и изменили адрес статьи для обхода запрета. После предупреждения о неминуемой блокировке русскоязычный раздел «Википедии» разместил на главной странице ссылку на статью о способах обойти блокировку при помощи Tor, открытых прокси или выделенных серверов.
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Онлайн-энциклопедия намерена обжаловать решение Роскомнадзора, однако в ведомстве не стали откладывать блокировку.
Википедия ВСЁ pic.twitter.com/Dto5yTpbft
— Volgarik (@Volgarik) August 24, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что Роскомнадзор обвинил "Википедию" в игнорировании интересов россиян из-за своего нежелания удалить статью о способах приготовления наркотика.