Роскомнадзор обвинил "Википедию" в игнорировании интересов россиян

"Википедия", не желая удалить статью о способах приготовления наркотика, из-за которой ей грозит блокировка на всей территории России, ставит под удар интересы многочисленных пользователей русскоязычной версии сайта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что к нему поступило решение Черноярского районного суда Астраханской области о запрете распространения в РФ информации о способах приготовления наркосодержащего вещества, размещенной в "Википедии". В случае отказа от удаления этих данных ресурс может быть внесен в реестр запрещенной информации. При этом, поскольку по решению администраторов "Википедии" интернет-ресурс функционирует на основе протокола HTTPS, не допускающего ограничений доступа к отдельным страницам, заблокированной окажется вся электронная энциклопедия.

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Исполнительный директор НП "Викимедиа РУ" Станислав Козловский в свою очередь заявил, что "Википедия" не будет удалять со своего сайта статью с информацией о способах приготовления наркотика, из-за которой Роскомнадзор может заблокировать весь ресурс.

"Видимо, необходимо дополнительно разъяснить, что нежелание администрации "Википедии" исполнять судебный вердикт, признавший незаконной информацию о способах приготовления наркосодержащего вещества, ставит под удар интересы многочисленных пользователей русскоязычной версии сайта", - заявил в свою очередь Роскомнадзор.

Роскомнадзор также отметил, что ведомство, как и все пользователи "Википедии", хотело бы избежать блокировки, однако выбор за "Википедией". Срок, определенный законодательством для удаления незаконной информации администраторами, истекает.