"Википедия" не собирается удалять статью, из-за которой ее могут заблокировать в России

"Википедия" не будет удалять со своего сайта статью с информацией о способах приготовления наркотика, из-за которой Роскомнадзор может заблокировать весь ресурс, заявил РИА Новости исполнительный директор НП "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.

"Википедия" - это универсальная энциклопедия, вся информация берется со ссылкой на разные источники. В этой статье вся информация взята с сайта ООН, все источники академические. Мы обсудили эту ситуацию, и статью решено оставить", - сказал Козловский.

Отвечая на вопрос, готова ли компания идти на риск блокировки всей "Википедии" на территории РФ, Козловский сказал: "Мы готовы с 2012 года, когда был принят закон".

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"Смысл "Википедии" - собирать знания и передавать их людям… Если Роскомнадзор считает, что людям знания не нужны…", - отметил он.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что к нему поступило решение Черноярского районного суда Астраханской области о запрете распространения в РФ информации о способах приготовления наркосодержащего вещества, размещенной в "Википедии".

В случае отказа от удаления этих данных ресурс может быть внесен в реестр запрещенной информации. При этом, поскольку по решению администраторов "Википедии" интернет-ресурс функционирует на основе протокола HTTPS, не допускающего ограничений доступа к отдельным страницам, заблокированным окажется весь ресурс.