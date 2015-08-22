США заявили о гибели одного из лидеров ИГ - BBC

Американские чиновники говорят, что Хаяли, известный также как Хаджи Мутазз, был вторым в структуре руководства ИГ, передает BBC Украина.

В сообщении США сказано, что он погиб при ударе с воздуха на его автомобиль в городе Мосул.

В последнее время целый ряд главарей ИГ был ликвидирован в результате американских авиаударов, в частности в ударе беспилотника на территории Сирии в прошлом месяце.

Хаяли был главным координатором переброски большого количества оружия, взрывчатки, транспортных средств и живой силы из Ирака в Сирию, сказал в заявлении председатель Совета национальной безопасности США Нед Прайс.

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"Смерть Хаяли негативно скажется на операциях ИГ, принимая во внимание, что его влияние охватывало сферы финансов, медиа, операций и логистики", - сказал американский чиновник.

В том самом авиаударе был убит еще один руководитель ИГ Абу Абдуллу, который координировал медиа-операции джихадистов, сообщили США.