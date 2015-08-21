Израиль модернизирует ВВС для защиты от иранских С-300

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся и будем сталкиваться, согласно данным разведки, требуют установки новых систем (защиты)", - сказал один из офицеров израильских ВВС, передает ZN.UA со ссылкой на Flightglobal.

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По его словам, авиации Израиля необходима защита от ракет класса "земля-воздух", когда израильским ВВС придется наносить удары по позициям ракет класса "земля-земля", которые могут быть запущены по территории страны.

В мае израильские ВВС уже проводили совместные с Грецией военные учение, где были задействованы греческие ЗРК С-300.

Напомним, Россия готовится начать поставку комплексов С-300 Ирану в 2016 году, и РФ также модернизирует некоторые части систем С-300 и пересматривает условия контракта, в том числе цены.