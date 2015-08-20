ООН предупреждает о голоде в Йемене - BBC

По данным организации, около 13 миллионов людей нуждаются в помощи, передает BBC Украина.

После визита в Йемен глава агентства Эртарин Кузин заявила, что в стране нет достаточного количества продовольствия, а гуманитарные организации не имеют возможности доставлять свои грузы населению из-за боев.

Противостояние между йеменскими властями и боевиками вылилось в масштабную гражданскую войну год назад.

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Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией начала с марта наносить авиаудары по территории Йемена, после того как повстанцы-хусити захватили большую часть территории страны, заставив президента Мансура Хади покинуть территорию государства. Вместе с рядом членов кабинета он находится в Саудовской Аравии.

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В стране неоднократно объявлялось перемирие, однако добиться фактического прекращения боевых действий ни разу не удавалось.