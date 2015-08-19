США направят в Средиземноморье еще один корабль для защиты союзников от баллистических ракет

США отправят в Средиземное море дополнительный корабль, оснащенный боевой информационно-управляющей системой "Иджис", для защиты Турции и других союзников по НАТО от баллистических ракет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Представитель американских ВМС коммодор Памела Роу (Pamela Rawe) сообщила агентству, что передислокация произойдет уже осенью и число кораблей с системой "Иджис" в Средиземноморье увеличится до четырех.

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"Размещение этих четырех кораблей является частью "Европейского поэтапного адаптивного подхода" (EPAA), который предусматривает, что оборудованные противоракетной системой "Иджис" корабли и наземные объекты будут защищать Европу от ракетных угроз, возникающих на Ближнем Востоке", — отметила она.

Об усилении морской группировки стало известно через несколько дней после того, как США заявили, что не будут продлевать срок размещения на турецкой территории американских ЗРК Patriot по окончании текущей миссии в октябре этого года. Тогда турецкий МИД отметил, что США сохранят присутствие своих военных кораблей в восточном Средиземноморье.