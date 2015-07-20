Две страны заявили о создании русскоязычного ТВ для контрпропаганды

Об этом заявил глава МИД Польши Гжегож Схетына в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС, передает "Европейская правда".

"Вместе с главой МИД Нидерландов Бертом Кундерсом планируем представить вопросы русскоязычного телеканала", - сказал он.

Кроме того, Схетына отметил, что уже в сентябре этого года должна состояться международная конференция доноров в Варшаве.

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"Пока это является польско-голландской инициативов, но хотелось бы, чтобы в будущем к ней присоединились и другие страны", - пояснил министр.

Цель проекта, по его словам, то, чтобы свободное слово, правдивая информация получили доступ в России и в рамках русскоязычных меньшинств в странах Восточной Европы.

"Речь идет о новом проекте, который станет источником информации, свободной от пропаганды, для уже действующих медиа на востоке Европы" - рассказал Схетына.

По мнению министра, такой канал может заработать уже в следующем году, однако этому будут предшествовать донорские конференции в Варшаве и Гааге, поскольку сейчас проблема заключается в финансировании проекта.

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС противостоять российской пропаганде предлагается в частности путем усиления поддержки независимых средств информации в странах-участниках программы «Восточное партнерство», а также привлечением в этих странах внимания к дезинформации со стороны «внешних сил».