США и ООН грозят санкциями лицам, препятствующим миру в Южном Судане

Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на слова советника президента Сюзанны Райс, передает РИА Новости.

"Сегодня, мы с нашим IGAD (Межправительственный орган по вопросам развития — ред.) начали консультации с Советом Безопасности ООН и другими международными партнерами, чтобы ввести санкции в отношении тех, кто подрывает мирный процесс (в Южном Судане — ред.), если (мирное — ред.) соглашение не будет подписано правительством в течение 15 дней, и перемирие обеими сторонами не будет достигнуто", — цитирует Белый Дом Райс.

Речь идет о подписании мирного соглашения оппозицией и другими заинтересованными сторонами Южного Судана. В понедельник сообщалось, что властям Южного Судана и повстанцам потребуется еще 15 дней для подписания окончательного соглашения о мире и прекращении вооруженного конфликта.

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"Мы глубоко разочарованы, что правительство при президенте (Сальве — ред.) Киире, которое руководит Южным Суданом, снова и снова теряет возможность установить мир между гражданами, отказываясь подписывать соглашение", — говорится в заявлении.

По словам чиновницы, Соединенные Штаты высоко оценивают решающую роль IGAD, лидеры которого играют важную роль в переговорах. США будут поддерживать его в стремлении достигнуть соглашения в течение согласованных 15 дней. А также призывают правительство Киира подписать это соглашение в течение указанного срока.