Основатель "Коммерсанта" призывает россиян покинуть страну, а главное - увезти детей

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я уверен, что России в самое ближайшее время – недели, месяцы – предстоит один из двух сценариев. Либо – смена власти с совершенно непредсказуемыми и опасными последствиями. Либо – тяжелейший социальный кризис с уличной преступностью, нехваткой самого необходимого и реальной опасностью для жизни и здоровья граждан", - поделился своими прогнозами Яковлев.

Поэтому он рекомендует россиянам уезжать хотя бы на два-три месяца, а главное - увозить детей.

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При этом основатель "Коммерсанта" подчеркнул, что те, кому сегодня 25-30 лет, не чувствует реальность таких сценариев.

"Я тоже их в этом возрасте не чувствовал. Пока однажды ни вернулся из отпуска, ни позанимался с утра спортом на “Динамо”, ни вышел из спортзала, ни сел в машину и не обнаружил, что вместе со мной на красном светофоре у Белорусского стоят танки и другая разрозненная боевая техника", - напомнил он.

И Яковлев продолжил, что это было утро 18 августа 1991 года, утро ГКЧП.

"Три ночи подряд город с трепетом вслушивался в автоматные очереди за окнами. Тогда все чудом не кончилось смертоубийством", - с ужасом вспомнил он.

Сооснователь издательского дома уверен, что в этот раз чуда не будет, "потому что те, кто тогда были слабы, сегодня - сильны, а тех, кто тогда был в стране и имел возможность повлиять на ситуацию, сегодня - в стране нет".