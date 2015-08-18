СМИ: арестована администрация взорвавшегося в Тяньцзине склада

Полиция арестовала председателя правления фирмы Юй Сюэвэя, его заместителя Дун Шэсюаня и еще 8 человек, однако пока официального подтверждения этим сведениям нет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Тяньцзинь жибао".

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Взрывы и пожар в расположенном к юго-востоку от Пекина портовом городе Тяньцзинь произошли 12 августа. Причиной происшествия, предположительно, стала детонация взрывчатых веществ в контейнере на территории порта. По оценкам китайского сейсмологического центра, мощность одного из взрывов составила 21 тонну в тротиловом эквиваленте, другого - три. 15 августа на территории портового комплекса произошло еще несколько взрывов.

По данным на утро 18 августа, жертвами катастрофы стали 114 человек, еще 57 пропали без вести. Более 700 человек получили ранения, свыше 6 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.