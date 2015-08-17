Взрывы в Китае повредили сотни контейнеров с ядовитыми веществами

По словам вице-мэра города, всего в пожарах были уничтожены 18 тыс. контейнеров, из них около 1700-1800 содержали ядовитые вещества, сообщает Синьхуа.

Также утром в понедельник в районе склада химикатов раздался новый взрыв. В результате него в портовой части Тяньцзиня появился белый дым, который может быть ядовит. По информации Центрального китайского телевидения, находящиеся поблизости военнослужащие были эвакуированы.

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По последним данным, количество жертв взрыва достигло 114 человек, еще 70 числятся пропавшими без вести. 698 человек остаются в больницах.

Напомним, 15 августа на месте произошедшего ранее взрыва на складах порта в китайском городе Тяньцзинь раздались новые взрывы. В радиусе 3 километров от зоны пожаров проводится эвакуация. Взрыв произошел 12 августа на складе компании Жухай в городском районе Бинхай.