В португальской тюрьме умер экс-командующий армии хорватских сербов

Бывший командующий армии самопровозглашенной Республики Сербская Краина генерал-майор Миле Мркшич скончался в тюрьме в Португалии, где по приговору Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) отбывал 20-летнее наказание, сообщили сербские власти.

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы Национального совета Сербии по сотрудничеству с МТБЮ Расима Ляича, именно сегодня компетентные службы планировали направить запрос в Португалию о переводе 68-летнего Мркшича на лечение в Сербию.

Известно, что генерал с 22 июля находился в тюремной больнице, куда он был доставлен с астмой и физическим истощением. После госпитализации у него был выявлен рак легких.

Миле Мркшич как полковник Югославской народной армии (ЮНА) участвовал в боях за Вуковар в 1991 году. После этого был повышен в звании до генерал-майора ЮНА, а в мае 1995 года возглавил армию самопровозглашенной Сербской Краины. После разгрома хорватами этой непризнанной республики в августе 1995 года вышел на пенсию. В том же году МТБЮ обвинил Мркшича вместе с Веселином Шливанчаниным и Мирославом Радичем в убийстве более 260 человек под Вуковаром.

Мркшич добровольно сдался трибуналу 15 мая 2002 года и с тех пор находился под арестом. В 2007 году был признан виновным в жестоком обращении, пытках и убийстве194 хорватских пленных военных и гражданских лиц на ферме Овчара близ Вуковара 20 ноября 1991 года и приговорен к 20-летнему тюремному сроку. Для отбывания наказания был направлен в Португалию.

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Самопровозглашенная Республика Сербская Краина — территориальное образование сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Сербии и просуществовало до 1995 года.

C 1991 по 1995 год на территории Югославии произошел ряд кровопролитных этнических и религиозных конфликтов, которые привели к распаду страны. В основном югославские войны включали вооруженные конфликты между сербами с одной стороны и хорватами, боснийцами, албанцами с другой, за исключением хорватско-боснийского столкновения в Боснии и Герцеговине.

Для расследования совершенных во время войн преступлений был создан Международный трибунал по бывшей Югославии.