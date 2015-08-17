Россия хочет "в ответ на недружественный шаг" снимать отпечатки пальцев у туристов из Европы

"Страны Евросоюза ввели по отношению к российским туристам обязательную дактилоскопию при получении виз. В ответ на этот явно недружественный шаг также планируется ввести (в России) подобную систему", - заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, сообщает ТАСС.

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"Но, по нашему мнению, это мгновенно приведет к падению въездного туристического потока", - признал Сафонов.

При этом для некоторых стран предлагают ввести и визовые послабления, например, безвизовые групповые поездки.