Россия умоляет украинцев отдыхать в Крыму

Об этом в интервью корреспоненту ИТАР-ТАСС сегодня сообщил временно исполняющий обязанности главы Ростуризма Олег Сафонов.

"У нас есть задача привлекать не только российских, но и украинских, и других иностранных путешественников в Крым. Исторически жители Украины очень любили отдыхать на крымских курортах, кроме того, многие из них владеют собственностью на полуострове", - подчеркнул Сафонов.

По его словам, "Ростуризм будет всячески поддерживать стремление украинцев отдыхать в Крыму".

"Мы были бы счастливы видеть туристов из Украины в республике", - сказал врио главы Ростуризма, подчеркнув, что со стороны РФ "никаких препятствий для этих путешествий не существует".

Напомним, ФСБ арестовало в Крыму четырех человек, обвиняемых в организации теракта и принадлежности к "Правому сектору". Среди арестованных - известный кинорежиссер Олег Сенцов и антифашист Александр Кольченко.

Другие проукраинские активисты в Крыму просто исчезают.

Несколько дней назад так называемые "казаки" разгромили украинскую церковь в селе Перевальное.

Как известно, в связи с оккупацией Крыма, международным бойкотом России и отсутствием туристов из Украины туристический сезон на полуострове был сорван.