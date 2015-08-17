Мигранты платят до 10 тысяч евро за проезд через тоннель под Ла-Маншем - СМИ

Об этом говорится в расследование французской радиостанции Europe 1.

Представители СМИ присоединились к работе французской пограничной полиции в порту Кале, которая расследует деятельность группы контрабандистов.

Согласно результатам расследования, группа из 4 албанцев и 2 французов с начала 2015 года переправила через тоннель в Британии около 200 албанцев-нелегалов, спрятанных в грузовиках. За каждую из таких переправ нелегал заплатил не меньше 10 тыс. евро. Из этих денег 1 тыс. евро обычно переходит в руки водителя грузовика, который соглашается тайно перевезти мигранта.

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Водители также согласны перевозить нелегалов и за меньшую сумму, но среди грузов. В целом ежегодный оборот "нелегального бизнеса" составляет около 1,5 млн евро, пишет издание.

Французская полиция уже арестовала по этому делу 6 человек. Как отмечают правоохранители, у них есть убедительные доказательства, в частности, записи телефонных разговоров. Как отмечает издание, албанская группа является не единственной, которая переправляет нелегальных мигрантов через тоннель, есть также афганские и курдские группировки.