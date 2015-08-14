Северная Корея перешла на собственное время - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Это событие, по словам северокорейских властей, приурочено к празднованию 70-летия окончания колониального правления Японии на полуострове.

К этому времени КНДР жила по тем же часовым поясом, что и Южная Корея и Япония. Он на девять часов опережает Гринвич.

Объявление КНДР о смене часового пояса стало неожиданностью для Южной Кореи, президент которой раскритиковала Пхеньян за то, что этот шаг не был скоординирован.

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