Северная Корея перешла на собственное время - BBC
23:57, 14 августа 2015Мир
2550
Северная Корея создала собственный часовой пояс, переведя в полночь (в 18:30 пятницы по Киеву) часы на 30 минут назад.
Событие приурочено к празднованию 70-летия окончания колониального правления Японии / mihailobrodskiy.livejournal.com
Об этом сообщает BBC Украина.
Это событие, по словам северокорейских властей, приурочено к празднованию 70-летия окончания колониального правления Японии на полуострове.
К этому времени КНДР жила по тем же часовым поясом, что и Южная Корея и Япония. Он на девять часов опережает Гринвич.
Объявление КНДР о смене часового пояса стало неожиданностью для Южной Кореи, президент которой раскритиковала Пхеньян за то, что этот шаг не был скоординирован.
Читайте такжеСеверная Корея переходит с токийского на пхеньянский время
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter