Северная Корея перешла на собственное время - BBC

23:57, 14 августа 2015
Мир
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Северная Корея создала собственный часовой пояс, переведя в полночь (в 18:30 пятницы по Киеву) часы на 30 минут назад.

mihailobrodskiy.livejournal.com

Об этом сообщает BBC Украина.

Это событие, по словам северокорейских властей, приурочено к празднованию 70-летия окончания колониального правления Японии на полуострове.

К этому времени КНДР жила по тем же часовым поясом, что и Южная Корея и Япония. Он на девять часов опережает Гринвич.

Объявление КНДР о смене часового пояса стало неожиданностью для Южной Кореи, президент которой раскритиковала Пхеньян за то, что этот шаг не был скоординирован.

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