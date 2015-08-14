Православные активисты громят скульптуры на выставке в центре Москвы
19:22, 14 августа 2015Мир
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Лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео и его сторонники громят скульптуры 60-70-х годов на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в московском Манеже.
В Москве православные активисты движения «Божья воля» громят скульптуры / furfur.me
Об этом сообщают РИА "Новости".
Активисты объясняют свои действия тем, что экспонаты на тему распятия Христа и христианских пророков оскорбляют чувства верующих.
«В самом центре Москвы на выставке страшное богохульство, бежим ликвидировать!» - написал Энтео в своем Twitter перед прибытием в Манеж.
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Отмечается, что обычные посетители выставки пытались спасти экспонаты, но у них ничего не получалось. Охранники, по данным СМИ, не вмешиваются в конфликт. В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что разбираются с ситуацией.
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