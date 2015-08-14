Премьер Ирака осуждает заявление генерала США о возможности разделения страны

«Это безответственное заявление связано с игнорированием реалий Ирака», – говорится в заявлении офиса иракского премьера Хайдера аль-Абади, передает Радио Свобода.

В среду, 12 августа, американский генерал, который выходит на пенсию, заявил, что «разделение Ирака возможно» и «это может быть единственным решением». «Но я не готов об этом заявить пока что», – добавил Раймонд Одиерно.

По его словам, с каждым днем находить взаимопонимание между шиитами и суннитами в Ираке становится все сложнее.

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Ранее УНИАН сообщал, что по словам начальника штаба американских сухопутных сил генерала Рэя Одиерно, Россия представляет наибольшую опасность из всех потенциальных противников США. Он назвал несколько причин, среди которых – заявления Москвы о недовольстве тем, как сложилась ситуация после «холодной войны» и сравнительно высокий уровень проведения российских операций в Украине.