СМИ: Более 9 миллиардов долларов Британии могут попасть в руки боевиков ИГИЛ

Об этом сообщает британское издание Mirror.

В частности, как сообщает издание, Великобритания за последние пять лет продала оружия на сумму более 23 млн долл Ливии, значительная часть которой захвачена исламистами. Среди британского оружейного экспорта в страны Ближнего Востока издание перечисляет истребители, штурмовые винтовки, бомбы, патроны и очки ночного видения.

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Однако британское оружие может попасть в руки не только боевиков "Исламского государства", но и других террористических группировок. Например, Великобритания с 2010 года продала Саудовской Аравии вооружения на сумму около 6 млрд долл. А Эр-Рияд активно поддерживает боевиков ИГИЛ и "Аль-Каиды" в их войне против режима Башара Асада в Сирии.

В ночь с 5 на 6 августа боевики ИГИЛ захватили ключевой город в сирийской провинции Хомс Эль-Карьятайн, который расположен в центре страны. Контроль над Эль-Карьятайном позволит исламистам установить сообщение между находящимися под их властью территориями в восточной части провинции Хомс с захваченными районами в восточной части района Каламун.