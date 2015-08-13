Количество погибших во время взрыва в Китае выросло до 17 человек (новые фото)
05:13, 13 августа 2015Мир
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Мощный взрыв в городе Тяньцзинь на севере Китая унес жизни 17 человек, около 400 получили ранения.
Огонь уничтожил около тысячи новых машин / twitter.com/shanghaiist
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издание Shanghaiist.com.
Среди погибших — трое пожарных, среди пострадавших 32 человека в критическом состоянии.
Огонь уничтожил около тысячи новых машин Renault, которые были припаркованы на складе автозаводе за 300 метров от эпицентра взрыва. Взрывная волна выбила окна в ближайших домах.
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Людей, которые живут близко от эпицентра взрыва, временно разместили в местной школе.
Ранее УНИАН сообщал, что по данным Китайского сейсмического агентства, мощность первого взрыва была равна 3 тоннам в тротиловом эквиваленте, а второго – 21 тонне.
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