В результате пожара на Москве-реке пострадали три человека

Мужчина и женщина получили травмы от продуктов сгорания, у них поражены дыхательные пути, сообщили в департаменте здравоохранения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о возгорании на Москве-реке, на место ЧП для замеров проб воздуха прибыла мобильная лаборатория столичного главка МЧС, жителям ближайших домов было рекомендовано ограничить время пребывания в районе пожара. В настоящее время, со слов источника в экстренных службах столицы, пожар полностью потушен.

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"За зоной оцепления выявлено трое пострадавших, один из них ребенок. Оказывается помощь на месте. Со слов пострадавших, они находились рядом с рекой. Ребенок отправлен в 9-ю детскую городскую больницу. Мужчина и женщина — термоингаляционная травма от продуктов сгорания, будут госпитализироваться вертолетом в ГКБ №36", — сказала представитель пресс-службы.