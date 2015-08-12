В Москве в результате аварии на НПЗ загорелась река
18:59, 12 августа 2015Мир
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Причиной пожара стала утечка нефтепродуктов на подводном трубопроводе в Москве-реке.
REUTERS
"Масляное пятно площадью 100 погонных метров горит на Москве-реке в районе дома 29 по улице Поречная (граница районов Марьино и Братеево)", — сообщил источник.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Недалеко от места ЧП, в районе Капотня, расположен Московский нефтеперерабатывающий завод.
"Транснефть" подтвердила факт аварии на нефтепродуктопроводе от Московского НПЗ.
"Да, мы подтверждаем, это наш инцидент", - сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.
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Причины аварии не сообщаются.
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