В Москве в результате аварии на НПЗ загорелась река

"Масляное пятно площадью 100 погонных метров горит на Москве-реке в районе дома 29 по улице Поречная (граница районов Марьино и Братеево)", — сообщил источник.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Недалеко от места ЧП, в районе Капотня, расположен Московский нефтеперерабатывающий завод.

"Транснефть" подтвердила факт аварии на нефтепродуктопроводе от Московского НПЗ.

"Да, мы подтверждаем, это наш инцидент", - сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

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Причины аварии не сообщаются.