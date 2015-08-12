Швейцария снимает санкции с Ирана

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральный совет страны.

Швейцария с 13 августа снимает санкции с Ирана, действие которых было приостановлено в январе 2014 года.

"12 августа 2015 года, принимая во внимание решающий поворот в переговорах по досье, открытому уже 12 лет, Федеральный Совет принял решения снять санкции с Ирана, действие которых бело приостановлено с января 2014 года… Соответствующие изменения в законодательство вступают в силу 13 августа 2015 года", — говорится в документе.

Речь, в частности, идет о запрете на коммерческую деятельность и торговлю драгоценными металлами с государственными органами Ирана, запрете на торговлю нефтехимической продукцией, иранскими нефтепродуктами и транспортировку иранской нефти.

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Как сообщал УНИАН, Иран входит в ОПЕК и является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. До введения санкций, начавшегося в середине 2000-х годов, его экспорт составлял порядка 2,5 миллионов баррелей нефти в сутки. Сейчас, по данным ОПЕК, он экспортирует 1,9 миллиона баррелей в сутки, в основном, в страны Азиатского-Тихоокеанского региона.