Швейцария снимает санкции с Ирана
С 13 августа санкции будут сняты с коммерческой деятельности, торговли драгоценными металлами, торговли нефтехимической продукцией и транспортировки иранской нефти.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральный совет страны.
Швейцария с 13 августа снимает санкции с Ирана, действие которых было приостановлено в январе 2014 года.
"12 августа 2015 года, принимая во внимание решающий поворот в переговорах по досье, открытому уже 12 лет, Федеральный Совет принял решения снять санкции с Ирана, действие которых бело приостановлено с января 2014 года… Соответствующие изменения в законодательство вступают в силу 13 августа 2015 года", — говорится в документе.
Речь, в частности, идет о запрете на коммерческую деятельность и торговлю драгоценными металлами с государственными органами Ирана, запрете на торговлю нефтехимической продукцией, иранскими нефтепродуктами и транспортировку иранской нефти.
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Как сообщал УНИАН, Иран входит в ОПЕК и является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. До введения санкций, начавшегося в середине 2000-х годов, его экспорт составлял порядка 2,5 миллионов баррелей нефти в сутки. Сейчас, по данным ОПЕК, он экспортирует 1,9 миллиона баррелей в сутки, в основном, в страны Азиатского-Тихоокеанского региона.