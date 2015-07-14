США подготовили проект резолюции Совбеза ООН по ядерной программе Ирана
США подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН относительно ядерной программы Ирана, который могут официально представить, возможно, уже на следующей неделе.
Об этом сообщили в администрации президента США, передает радио "Свобода". В тексте говорится, в частности, о графике выполнения Ираном заключенной с ним ядерной договоренности, сообщил анонимный чиновник США агентству «Франс-пресс».
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Текст проекта еще не обнародовали. Как ожидается, резолюция в случае принятия должна предусматривать возможность возвращения экономических контрмер против Ирана, если Тегеран нарушит договоренность. Но в ней, по сообщениям, вряд ли будет упоминание о возможном военном вмешательстве, если Иран начнет снова приближаться к созданию ядерного оружия.
Однако другой, так же неназванный чиновник администрации США заявил, что возможность военного вмешательства должна существовать как крайняя мера.
Как сообщал УНИАН, сегодня в столице Австрии Вене, где проходили переговоры объявили о достижении договоренности с Ираном. Теперь отмену санкций ООН должен рассмотреть Совет Безопасности, который и вводил 4 пакета санкций. Отдельные санкции против Ирана также накладывали ЕС и США.