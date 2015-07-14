США подготовили проект резолюции Совбеза ООН по ядерной программе Ирана

Об этом сообщили в администрации президента США, передает радио "Свобода". В тексте говорится, в частности, о графике выполнения Ираном заключенной с ним ядерной договоренности, сообщил анонимный чиновник США агентству «Франс-пресс».

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Текст проекта еще не обнародовали. Как ожидается, резолюция в случае принятия должна предусматривать возможность возвращения экономических контрмер против Ирана, если Тегеран нарушит договоренность. Но в ней, по сообщениям, вряд ли будет упоминание о возможном военном вмешательстве, если Иран начнет снова приближаться к созданию ядерного оружия.

Однако другой, так же неназванный чиновник администрации США заявил, что возможность военного вмешательства должна существовать как крайняя мера.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице Австрии Вене, где проходили переговоры объявили о достижении договоренности с Ираном. Теперь отмену санкций ООН должен рассмотреть Совет Безопасности, который и вводил 4 пакета санкций. Отдельные санкции против Ирана также накладывали ЕС и США.