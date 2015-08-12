В Испании арестовали мужчину за продажу одежды с символикой "Исламского государства"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны, пишет Лента.ру.

Задержанный, имя которого не уточняется, является гражданином Испании. Он был взят под стражу в ночь на 12 августа на территории муниципалитета Нарон.

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В принадлежащем мужчине магазине, а также через интернет предлагался широкий выбор предметов гардероба с символикой и лозунгами ИГ и еще одной группировки — "Харакат Шам аль-Ислам" (входит в состав исламистского объединения "Джабхат Ансар Ад-Дин", созданного на территории Сирии летом 2014 года; состоит в основном из марокканских наемников). В их числе футболки, свитшоты, шорты, сумки и детские костюмы.

Помимо одежды с символикой ИГ, в продаже имелась футболка с принтом, изображающим плененного исламистами британца Алана Хеннинга за несколько минут до казни. Стоимость одной футболки составляла 14 евро.

Торговцу предъявлены обвинения в использовании социальных сетей для распространения исламистской пропаганды, а также в оскорблении жертв терроризма.

О казни подданного Великобритании Алана Хеннинга, попавшего в плен к боевикам ИГ, стало известно 3 октября 2014 года. Мужчина был обезглавлен. На момент смерти Хеннингу было 47 лет. Боевики группировки регулярно распространяют в интернете видеозаписи с казнями своих иностранных заложников. Наиболее резонансными стали казни японских подданных Кэндзи Гото и Харуны Юкавы и американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффома.

Летом 2014 года боевики "Исламского государства" установили контроль над некоторыми территориями Сирии и Ирака и провозгласили там халифат. Борьбу с экстремистами ведет международная коалиция под эгидой США.