В Испании арестовали мужчину за продажу одежды с символикой "Исламского государства"
Испанские полицейские задержали мужчину, торговавшего одеждой, пропагандирующей террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны, пишет Лента.ру.
Задержанный, имя которого не уточняется, является гражданином Испании. Он был взят под стражу в ночь на 12 августа на территории муниципалитета Нарон.
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В принадлежащем мужчине магазине, а также через интернет предлагался широкий выбор предметов гардероба с символикой и лозунгами ИГ и еще одной группировки — "Харакат Шам аль-Ислам" (входит в состав исламистского объединения "Джабхат Ансар Ад-Дин", созданного на территории Сирии летом 2014 года; состоит в основном из марокканских наемников). В их числе футболки, свитшоты, шорты, сумки и детские костюмы.
Помимо одежды с символикой ИГ, в продаже имелась футболка с принтом, изображающим плененного исламистами британца Алана Хеннинга за несколько минут до казни. Стоимость одной футболки составляла 14 евро.
Торговцу предъявлены обвинения в использовании социальных сетей для распространения исламистской пропаганды, а также в оскорблении жертв терроризма.
О казни подданного Великобритании Алана Хеннинга, попавшего в плен к боевикам ИГ, стало известно 3 октября 2014 года. Мужчина был обезглавлен. На момент смерти Хеннингу было 47 лет. Боевики группировки регулярно распространяют в интернете видеозаписи с казнями своих иностранных заложников. Наиболее резонансными стали казни японских подданных Кэндзи Гото и Харуны Юкавы и американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффома.
Летом 2014 года боевики "Исламского государства" установили контроль над некоторыми территориями Сирии и Ирака и провозгласили там халифат. Борьбу с экстремистами ведет международная коалиция под эгидой США.