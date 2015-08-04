Боевики "Исламского государства" распространили брошюры с ценами на детей-рабов и женщин

Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Зейнаб Бангура, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Бангура рассказала, что в апреле этого года, когда она находилась в Ираке, ей в руки попала копия брошюры ИГ, в которой указывались расценки на рабов-детей. "Девочками торгуют, как нефтью. Каждую могут продавать и покупать по пять-шесть мужчин. Иногда боевики продают девочек их семьям за тысячи долларов", - сообщила Бангура.

По ее словам, мальчики и девочки в возрасте от года до девяти лет стоят 165 долларов, подростки в возрасте от 11 до 16 лет продаются по 124 доллара.

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Вначале рабов себе выбирают лидеры ИГ, потом оставшихся выставляют на торги, где их могут купить за тысячи долларов. Пленных, которые не были проданы таким образом, предлагают исламистам по ценам из прайс-листа, рассказала спецпредставитель генсека ООН.

В апреле этого года Бангура заявила, что "экстремисты используют сексуальное насилие как средство террора" на подконтрольных им территориях в отношении религиозных, этнических и сексуальных меньшинств.