В Эстонии суд разрешил выдать Украине боевика, воевавшего на Донбассе

Об этом сообщает газета Eesti Paevaleht.

По данным газеты, подозреваемый в терроризме 34-летний Владимир, фамилия которого не называется, был задержан в феврале 2015 года при попытке выехать из Эстонии в Россию. У него также были обнаружены боеприпасы и оружие. Пограничники города Нарва сообщили, что мужчина хотел добраться через территорию РФ в Луганск.

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Также сообщается, что ранее мужчина уже посещал Луганск. Прокурор государственной прокуратуры Эстонии Стевен-Христо Эвестус отметил, что боевик участвовал в охране и конвоировании задержанных, в ведомстве не исключат, что он участвовал и в боевых действиях.

Кроме того, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.