Полковника СБУ поймали на сотрудничестве с боевиками "ДНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, предатель собирал информацию об оперативно-служебной деятельности спецслужбы во время проведения антитеррористической операции, уголовных производствах, которые находятся в следственном отделе Донецкого управления СБУ, данные в отношении проукраинских жителей Донецкой области и т.п.

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Полковника задержали сотрудники внутренней безопасности СБУ во время встречи с представителем «министерства безопасности ДНР», куратором которого, по оперативным данным, непосредственно является сотрудник ФСБ РФ с позывным «Испанец».

Во время задержания сотрудник СБУ попытался сбежать на территорию, временно неподконтрольную украинским властям. Благодаря принятым мерам офицер СБУ и агент «ДНР» задержаны, проводятся неотложные следственные действия. У них изъято 40 тыс. долларов наличными.