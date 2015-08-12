Более 350 тысяч человек подписались против уничтожения санкционных продуктов в России

10:19, 12 августа 2015
Мир
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Более 350 тысяч человек подписали петицию против уничтожения санкционных продуктов в России.

Reuters

Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

Авторы предлагают отменить действие указа президента Владимира Путина  и передать подлежащие санкциям продукты малообеспеченным категориям населения.

«Зачем нам уничтожать еду, которой можно  накормить ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных, пострадавших от природных катаклизмов и других нуждающихся?», - спрашивают авторы инициативы.

«Мы просим президента России отменить свой указ и обращаемся к Государственной думе с требованием рассмотреть и принять в ускоренном порядке закон о безвозмездной передаче европейской продукции и товаров народного потребления, подлежащих уничтожению, особо нуждающимся категориям населения», - говорится в петиции.

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Авторы петиции также заявляют, что уничтожение продукции потребует дополнительных расходов из российского бюджета, тогда как распределением продукции могут заниматься благотворительные организации без всякой нагрузки на бюджет.

«Мы готовы создать общественную комиссию, которая решит, как поступить с санкционными продуктами и организует их распределение», - отметили они.

Как сообщал УНИАН, в России с 6 августа начал действовать указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля. Напомним, в целом за 6 августа было уничтожено 320 тонн европейских продуктов.

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