Украинские и российские хакеры помогали финансовым мошенникам в США - СМИ

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что благодаря украденным хакерами корпоративным пресс-релизам (их общей публикации) злоумышленники получали важную информацию, которая позволяла им эффективно работать на бирже.

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В течение нескольких лет, хакеры похитили 150 000 пресс-релизов включительно с информацией о прибыли компаний, передает Голос Америки.

Хакеры воровали информацию с серверов компаний PRNewswire Association LLC, Marketwired, Business Wire и подразделения компании Уорена Баффета Berkshire Hathaway Inc.

Инсайдерская торговля - торговля акциями или другими ценными бумагами частными лицами (инсайдерами), которые имеют доступ к конфиденциальной информации об эмитенте этих ценных бумаг.