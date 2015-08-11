Украинские и российские хакеры помогали финансовым мошенникам в США - СМИ
Хакеры из Украины и России якобы принимали участие в преступной схеме инсайдерской торговли в США, часть участников которой сегодня была задержана американскими правоохранителями.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Сообщается, что благодаря украденным хакерами корпоративным пресс-релизам (их общей публикации) злоумышленники получали важную информацию, которая позволяла им эффективно работать на бирже.
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В течение нескольких лет, хакеры похитили 150 000 пресс-релизов включительно с информацией о прибыли компаний, передает Голос Америки.
Хакеры воровали информацию с серверов компаний PRNewswire Association LLC, Marketwired, Business Wire и подразделения компании Уорена Баффета Berkshire Hathaway Inc.
Инсайдерская торговля - торговля акциями или другими ценными бумагами частными лицами (инсайдерами), которые имеют доступ к конфиденциальной информации об эмитенте этих ценных бумаг.