Хакеры взломали Twitter постпреда Украины при ООН

Об этом говорится в сообщении на Твиттере МИД.

«Внимание! Аккаунт Постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева сломан!»,- сообщает МИД.

Ранее Сергеев написал, что блокирование этой резолюции Россией является попыткой скрыть правду любой ценой.

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«Россия в ООН находится в состоянии цунгцванга, она пытается влезть в процесс, чтобы его разрушить изнутри. У нас есть запасные варианты»,- написал Сергеев.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин по поручению президента Петра Порошенко отбыл в США для продвижения резолюции о создании трибунала для преследования виновных в катастрофе рейса МН-17. Ожидается, что 29 июля на голосование в Совете безопасности ООН будет вынесен проект резолюции о создании трибунала для расследования катастрофы малазийского Boeing 777.

Перед этим, 28 июля, планируется встреча министров иностранных дел Нидерландов, Малайзии, Украины, Австралии и Бельгии, которые продолжают совместно работать над текстом документа.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.