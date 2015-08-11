В Фергюсоне объявлено чрезвычайное положение
Сити-менеджер округа Сент-Луис (штат Миссури) Стив Стенжер объявил в понедельник, 10 августа, чрезвычайное положение в городе Фергюсоне, где прошли массовые протесты по поводу годовщины убийства полицейским афроамериканца Майкла Брауна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.
"В связи со вчерашним насилием и беспорядками в городе Фергюсоне и угрозой жизни и имуществу я, пользуясь своими полномочиями, объявляю о немедленном введении режима чрезвычайного положения", - заявил Стенжер.
"В результате беспорядков в городе по меньшей мере три человека были ранены и четверо арестованы. Джон Белмар заявил на пресс-конференции, что один из раненых в результате столкновений с полицией находится в критическом, нестабильном состоянии в местной больнице, ему сделана операция", - подчеркнул Стенжер.
Ранее УНИАН сообщал, что сотни жителей города Фергюсон в американском штате Миссури собрались в воскресенье, 9 августа, на том самом месте, где ровно год назад безоружный чернокожий Майкл Браун был застрелен в ходе конфликта с белым полицейским.
Однако, во время акции неизвестный открыл стрельбу.