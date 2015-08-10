На акции памяти в Фергюсоне произошла стрельба

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу, в результате чего, по данным агентств, как минимум один человек получил ранения, передает Русская служба Би-би-си.

В полиции подтвердили, что над толпой раздались несколько выстрелов, однако информацию о пострадавших пока не предоставили.

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Кроме того, по данным очевидцев, неизвестные ограбили один из магазинов, расположенных в окрестностях места проведения акции.