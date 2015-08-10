На акции памяти в Фергюсоне произошла стрельба
09:09, 10 августа 2015Мир
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В Фергюсоне на акции в память о безоружном чернокожем юноше, застреленном год назад полицейским, прозвучали выстрелы.
REUTERS
Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу, в результате чего, по данным агентств, как минимум один человек получил ранения, передает Русская служба Би-би-си.
В полиции подтвердили, что над толпой раздались несколько выстрелов, однако информацию о пострадавших пока не предоставили.
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Кроме того, по данным очевидцев, неизвестные ограбили один из магазинов, расположенных в окрестностях места проведения акции.
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что сотни людей собрались в городе Фергюсон, штат Миссури, чтобы почтить память Майкла Брауна, безоружного чернокожего юноши, застреленного год назад белым полицейским Дарреном Уилсоном.
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