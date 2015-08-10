Россиян и греков назвали самыми неэффективными работниками

Однако их труд наименее эффективен, свидетельствует исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как говорится в исследовании, по количеству часов, проведенных на работе, россияне уступают только грекам: в РФ сотрудники проводят на работе 1982 часа в год, в Греции - 2034 часа в год (данный показатель стал рекордным для Европы).

Но в то же время оказывается, что большое количество часов, проведенных на работе, вовсе не является благом для экономики.

Читайте такжеРоссия попала в десятку самых опасных стран вместе с Сомали и Пакистаном

Так, исследователи обращают внимание на тот факт, что обе страны значительно уступают средним по Европе показателям эффективности, которая измеряется как отношение ВВП к проведенным на работе часам.

Если в среднем по 28 странам Евросоюза этот показатель равен $50, то в России он самый низкий: всего $25,9 прибавляет каждый час рабочего времени к ВВП страны. Греки в среднем за час работы пополняют ВВП на $36.