Беларусь наладила производство самогона в промышленных масштабах

Об этом сообщает РИА "Новости".

«Слонимский винзавод первым в стране получил лицензию на промышленное производство самогона», - сказал представитель предприятия, отметив, что ранее самогон в Беларуси официально производился в небольших объемах только на территориях этномузейных комплексов.

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По его словам, для промышленного производства самогона завод закупил уникальное оборудование, сделанное на заказ. Продаваться белорусский самогон будет в широкой торговой сети, в том числе в магазинах Duty Free.