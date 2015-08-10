Беларусь наладила производство самогона в промышленных масштабах
14:32, 10 августа 2015Мир
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В Беларуси наладили промышленное производство самогона. В частности, Слонимский винодельческий завод, расположенный в Гродненской области, в ближайшее время начнет выпускать два вида самогона - «Традиционный» крепостью 42 градуса и «Лютый» крепостью 47 градусов.
В Беларуси впервые завод получил лицензию на производство этого алкогольного напитка / orl.ec
Об этом сообщает РИА "Новости".
«Слонимский винзавод первым в стране получил лицензию на промышленное производство самогона», - сказал представитель предприятия, отметив, что ранее самогон в Беларуси официально производился в небольших объемах только на территориях этномузейных комплексов.
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По его словам, для промышленного производства самогона завод закупил уникальное оборудование, сделанное на заказ. Продаваться белорусский самогон будет в широкой торговой сети, в том числе в магазинах Duty Free.
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