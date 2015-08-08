В Мали в заложниках у террористов было четверо украинцев, один из них погиб - МИД

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, один из украинских пленников погиб, еще одному удалось скрыться от нападавших, и сейчас он находится на базе МИНУСМА (миссия ООН в Мали) в провинции Мопти. Двух других украинцев освободили спецподразделения полиции Мали, и они в настоящее время находятся в безопасности.

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По информации Посольства Украины в Алжире, сейчас посольство совместно с компетентными органами Мали и миссией ООН пытаются установить личные данные погибшего гражданина Украины и выяснить обстоятельства его гибели.

"Также принимаются срочные меры для установления связи с освобожденными украинцами с целью определения их состояния и оказания необходимой консульской помощи", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Мали, в городе Севаре, неизвестные совершили вооруженное нападение на отель "Byblos".

По предварительной информации, целью нападавших стал захват заложников из числа граждан иностранных государств, проживающих в этом отеле.

Всего в результате нападений погибли по меньшей мере 13 человек.