В Кремле заявили, что Франция уже вернула деньги за "Мистрали"
Франция уже перечислила средства России по контракту на поставку вертолетоносцев "Мистраль" и после возврата оборудования сможет распоряжаться этими кораблями.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Сторонам "удалось прийти к взаимоприемлемой договоренности о возмещении российской стороне средств, выплаченных по контракту", - заявили в Кремле.
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"Франция уже перечислила упомянутые средства и после возврата оборудования обретет право собственности и сможет распоряжаться обоими кораблями", - говорится в сообщении.
Однако в сообщении не уточняется, какую именно сумму перечислила Франция.
Как сообщал УНИАН, Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", корабли останутся в собственности Франции.
Ранее СМИ сообщали, что расторжение контракта о поставке "Мистралей" обойдется Франции почти в 1,2 млрд евро.