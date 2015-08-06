В Кремле заявили, что Франция уже вернула деньги за "Мистрали"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Сторонам "удалось прийти к взаимоприемлемой договоренности о возмещении российской стороне средств, выплаченных по контракту", - заявили в Кремле.

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"Франция уже перечислила упомянутые средства и после возврата оборудования обретет право собственности и сможет распоряжаться обоими кораблями", - говорится в сообщении.

Однако в сообщении не уточняется, какую именно сумму перечислила Франция.

Как сообщал УНИАН, Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", корабли останутся в собственности Франции.

Ранее СМИ сообщали, что расторжение контракта о поставке "Мистралей" обойдется Франции почти в 1,2 млрд евро.