Экс-премьер России рассказал, зачем Путину нужна война

Об этом заявил оппозиционер и бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, передает "Украинская правда".

"У Путина есть дилемма – с одной стороны, ему не нужна война и проблемы в экономике, он не хочет реагировать на санкции, с другой стороны, ему нужна война, чтобы удерживать власть. Каким образом? Эффект мобилизации", – убежден он.

Касьянов подчеркнул, что это и позволяет удерживать население под контролем.

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"И поэтому все объяснения сводятся к внешнему врагу. Внешний враг – США и Евросоюз, который, в понимании Путина, заблудился и не понимает, где его счастье, что оно здесь, в России... Набор объяснений для населения прост: "мы защищаемся, все в окопы, бок о бок, на нас нападают, нас хотят лишить нефти и газа, суверенитета, поработить", – отметил оппозиционер.

Вместе с тем Касьянов считает, что такая ситуация может продолжаться недолго и уже в следующем году Путину "придется определяться с Украиной", поскольку российская экономика не выдержит.

Он отметил, что Путин злится и не понимает, почему Запад не соглашается на российские условия разрешения украинского вопроса, в частности – спецфедерализацию восточных областей, их финансирование и восстановление Украиной.