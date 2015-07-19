В России разбился уже седьмой с начала лета военный самолет (видео)

Очередной российский военный самолет потерпел крушение.

На этот раз это произошло в Челябинске, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В воздухе у машины отказали два двигателя. Во время приземления АН-12 прошел мимо взлетно-посадочной полосы, упал на траву и сломал нос. Пострадавших нет.

Следователи в аварии винят молнию, которая якобы попала в хвост машины.

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