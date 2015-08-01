Талибы отрицают, что Хаккани мертв
13:40, 01 августа 2015Мир
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На талибском интернет-портале "Голос джихада" отрицаютсяпоявившиеся ранее сообщения о смерти афганского полевого командира Джалалуддина Хаккани.
REUTERS
Хаккани - основатель одноименной военизированной группировки, тесно связанной с "Аль-Каидой" и "Талибаном".
Слухи о смерти Хаккани ходят уже несколько лет, сообщает Русская служба ВВС.
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На сайте талибов неназванный представитель "Талибана" говорит о том, что оснований утверждать, что Хаккани мертв, нет - напротив, он находится "в добром здравии" после недавней болезни.
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